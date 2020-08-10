У Дніпрі поблизу багатоквартирного будинку виявили змію
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, за даними рятувальників, на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Дніпрі поблизу п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Боброва у Центральному районі було виявлено плазуна довжиною близько одного метра.
За вказаною адресою було направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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Прибувши на місце події, фахівці ДСНС обстежили прибудинкову територію, виявили змію та за допомогою спеціального інструменту виловили плазуна. Співробітники аварійно-рятувального вивезли тварину за межі міста та відпустили на волю.
До робіт було залучено 4 людини особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Слід зазначити, що в Дніпропетровській області зареєстровано 9 видів плазунів. Новим для заповідника є полоз каспійський. Згідно з сучасними даними, на території заповідника мешкають 3 види рептилій, занесених до Червоної книги України: звичайна мідянка, гадюка степова і полоз каспійський.
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