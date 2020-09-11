В Днепре таксист ездил по городу в состоянии сильного алкогольного опьянения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, по данным местных СМИ, в Днепре на улице Байкальской, 40, патрульные полицейские остановили автомобиль Renault Logan. Это была машина службы такси, а за рулем транспортного средства был 39-летний мужчина.

Инцидент произошел вечером в четверг, 10 сентября. Во время общения с водителем правоохранители поняли, что мужчина очень пьян. Патрульные хотели проверить уровень алкоголя в крови и предложили водителю "дыхнуть в трубочку". Но таксист в присутствии двух свидетелей отказался пройти тест. На него составили протокол по ч. 1 ст. 130. Также водитель был отстранен от управления машиной, а автомобиль отправили на штрафплощадку.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как полицейская просит водителя "подуть" в трубку, но тот неправильно это делает. При этом таксист лежит на земле и не может нормально разговаривать.

"Не сгибаем и не жуем ее, а дуем. Захватываем губами и долго дуем, как шарик надуваем", - обращается патрульная к таксисту.

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