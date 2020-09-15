В Днепропетровской области неизвестные выбросили огромное количество продуктов питания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "ЖВ - На пульсе" в соцсети.

Так, в городе Желтые Воды неизвестные выбросили тонны овощей, которые уже сгнили. Люди выражают возмущение таким поступком. Вместо того, чтобы продать дешевле или раздать тем, кто в этом нуждается, кто-то сюда привез и выбросил по ненадобности огромное количество продуктов.

Автор публикации рассказывает, что свалка растягнулась на несколько десятков метров. Свалку устроили в пределах Желтых Вод.

Вместе с овощами на помойку выбросили насыпью в мешках и сетками старую одежду, мебель, кучу строительного мусора и горы пластика.

"Здесь и старая одежда, и мебель, и строительный мусор, и горы пластика. Но больше всего поразили огромные кучи с гнилыми овощами. Гниль сброшена на три кучи и насыпью, и прямо в мешках, сетках. С учетом количества овощей, их выбрасывают явно предприниматели, которые этими овощами занимаются. Тревожит вопрос: кто же развел такой свинарник (в прямом смысле этого слова)? И почему же нельзя утилизировать в назначенном месте? Нельзя ли было овощи отдать бедным? Или жалко?",- возмущается автор сообщения.

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