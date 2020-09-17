В Днепре машина сбила 9-летнего ребенка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-паблик.

Так, в Днепре на улице Калиновой автомобиль Chevrolet сбил 9-летнего мальчика. Известно, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. В результате наезда авто мальчика забрала скорая помощь, его отвезли в местную больницу.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на месте ДТП собралось много людей, и медики на носилках забирают ребенка.

Подробностей относительно деталей аварии и состояния здоровья мальчика пока что нет.

Ранее сообщалось, что в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Андрея Фабра маршрутка №113 на смерть сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла в среду, 16 сентября, в 12.12. Водитель маршрутки выезжал с улицы Андрея Фабра на проспект Дмитрия Яворницкого. В этот момент светофор неожиданно перестал работать. По словам водителя, он не увидел женщину, которая только начала переходить дорогу по "зебре". В результате маршрутка переехала женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".

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