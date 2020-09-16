У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю маршрутки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".
Так, у Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Андрія Фабра маршрутка №113 на смерть збила жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
Аварія сталася у середу, 16 вересня, о 12.12. Водій маршрутки виїжджав з вулиці Андрія Фабра на проспект Дмитра Яворницького. У цей момент світлофор несподівано перестав працювати.
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За словами водія, він не побачив жінку, яка щойно почала переходити дорогу по "зебрі". В результаті маршрутка переїхала жінку. Потерпіла померла на місці.
На опублікованому відео можна побачити, як жінка переходить дорогу, і з-за рогу виїжджає маршрутка, яка не встигає зупинитись. Жінка опинилась під колесами, після чого маршрутка зупинилась на дорозі.
В коментарях під відео обурюються, що місцева влада не облаштовує в місті підземні переходи.
"Споруда навісних або підземних пішохідних переходів на всіх зебрах для бюджету держави - це копійки, досить зібрати кілька сотень українців з лопатами, заплатити їм грошей, і за тиждень все буде готово", - пишуть під відео.
Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці. Всі обставини і деталі події з'ясовуються.
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".
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