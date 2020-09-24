В Днепре мужчина решил залезть в окно к женщине, живущей на 16-м этаже, по газовой трубе

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Днепр Оперативный.

Происшествие случилось в среду, 23 сентября. Женщина, к которой так рвался мужчина, попросила консьержку дома не пускать его в подъезд. Тогда отчаявшийся влюбленный решился на неординарный шаг: он в час ночи полез к женщине, живущей на 16 этаже, по газовой трубе.

Однако, добравшись до 11-го этажа, изменил свое решение и начал спускаться.

Консьержка вызвала полицию, вместе с ними приехали сотрудники ГСЧС. По предварительным данным, мужчина, 1991 года рождения, спустился без происшествий, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Politeka писала, что в Кривом Роге Днепропетровской области 80-летний мужчина выстрелил своему соседу в лицо из стартового пистолета. Пострадавшего госпитализировали: у него – пулевое ранение щеки.

Так, сообщается, что в Металлургическом районе города пожилой мужчина на территории частного сектора вышел прогуляться со своей собакой. В какой-то момент пес атаковал соседа, который находился около своего двора.

Мужчина начал отбиваться от животного, это переросло в конфликт между ним и владельцем собаки. В итоге пенсионер вытащил стартовый пистолет и выстрелил соседу в лицо.

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