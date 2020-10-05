Местные в панике и не знают, что делать

В Днепре неизвестные хулиганы обстреливают окна жилого дома из пневматического пистолета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в соцсети.

Так, днепрянка сообщила, что на жилом массиве "Победа-3" на окнах квартиры появились следы от пуль.

После работы женщина пришла домой и заметила на стекле окна своей квартиры след от выстрела. Кто и зачем мог это сделать - она не знает. Тем не менее, выстрелы в окна дома №98 также слышали и видели ранее соседи женщины с 14-го этажа.

Местные жители утверждают, что пули из пневматического оружия калибром 5,45 и 9 миллиметров регулярно прилетали в их окна со стороны улицы Гагарина. По мнению днепрян, стрельба - дело рук районных хулиганов, которые таким образом забавляются и могут кого-то травмировать.

В комментариях пишут, что подобные случаи случаются и в других городах, и предполагают, что это может быть своеобразный "челендж".

"Только сегодня в новостях рассказывали об аналогичных стрелках, но не в Днепре. Челлендж?", "Это частный сектор веселится...", "Я сегодня ночью слышала выстрел и смех женский", "У нас на 14 этаже такое же. Веселятся придурки", - пишут в комментариях.

Напомним, в Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста.

Также Politeka писала, что в Кривом Роге 17-летнему активисту нанесли удар ножом в сердце: "защищал отца друга".

Ранее Politeka писала, что активиста с инвалидностью из Днепра лишили жизни в Киеве: "Как? Светлый и невинный человек...".