На Днепропетровщине подросток пытался свести счеты с жизнью
Об этом сообщает местное издание "Днепр Час".
Инцидент случился вечером, 8 марта.
По предварительной информации 9-классник наглотался таблеток и запил их алкоголем.
Его обнаружили во дворе дома №7 на улице Героев Чернобыля.
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"Парня оперативно доставили в медучреждение. Причины такого поступка со стороны школьника пока неизвестны. Правоохранители выяснили, что его воспитывает бабушка, так как мать была лишена родительских прав", - говорится в сообщении.
К счастью, парня удалось спасти.
Стоит отметить, что похожий случай произошел в Сумах.
16-летняя украинка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата после ссоры с подругой.
На данный момент девушка пребывает в медучреждении. Врачи сообщают, что угроза ее жизни миновала.
В полиции проводится проверка для установления обстоятельств данного происшествия.
Напомним, в Днепре поменялись правила приема в детский сад.
Как сообщала Politeka, в Днепре перекроют одну из улиц в центре.
Также Politeka писала, под Днепром мужчина погиб прямо возле больницы.