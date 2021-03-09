На Днепропетровщине подросток пытался свести счеты с жизнью

Об этом сообщает местное издание "Днепр Час".

Инцидент случился вечером, 8 марта.

По предварительной информации 9-классник наглотался таблеток и запил их алкоголем.

Его обнаружили во дворе дома №7 на улице Героев Чернобыля.

"Парня оперативно доставили в медучреждение. Причины такого поступка со стороны школьника пока неизвестны. Правоохранители выяснили, что его воспитывает бабушка, так как мать была лишена родительских прав", - говорится в сообщении.

К счастью, парня удалось спасти.



Стоит отметить, что похожий случай произошел в Сумах.

16-летняя украинка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата после ссоры с подругой.

На данный момент девушка пребывает в медучреждении. Врачи сообщают, что угроза ее жизни миновала.



В полиции проводится проверка для установления обстоятельств данного происшествия.

Напомним, в Днепре поменялись правила приема в детский сад.

Как сообщала Politeka, в Днепре перекроют одну из улиц в центре.

Также Politeka писала, под Днепром мужчина погиб прямо возле больницы.









