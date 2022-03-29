В городе Терновка Днепропетровской области вооруженный мужчина выгнал из дома свою 42-летнюю жену, а сам заперся с несовершеннолетним ребенком.

Сегодня, 29 марта, на спецлинию "102" поступило сообщение о домашнем насилии в городе Терновка Днепропетровской области.

На место происшествия отправился экипаж патрульной полиции, где их встретила 42-летняя заявительница, которая рассказала, что муж выгнал ее из дома, а сам остался дома с несовершеннолетним ребенком.

У 47-летнего мужчины изъяли автомат Калашникова, две гранаты РГД и два магазина с патронами.

Кроме этого, мужчину передали работникам СБУ для проверки причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.

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