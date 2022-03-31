С 11 апреля в Днепропетровской области начинается нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов.

На всех водохранилищах нашей области он продлится с 11 апреля по 20 июня включительно, на реках и коренных водах – с 11 апреля по 30 мая.

Детальнее с информацией можно ознакомиться в приказе Днепропетровского рыбоохранного патруля.

Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается исключительно любительское рыболовство одной поплавковой или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега за пределами нерестилищ (пределы определены в приказе). Запрещается любой другой способа лова, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы отлова – 3 кг. Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организация соревнований по рыболовству и проведение подводной охоты.

Во время нереста также запрещается проведение взрывных и других видов работ, добыча строительных материалов (добыча песчано-гравийной смеси, расчистка русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и т.д.).

Также, в соответствии с Правилами промышленного рыболовства, в рыбохозяйственных водных объектах Украины запрещается добыча водных живых ресурсов в этот период.

Нарушение правил рыболовства карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за нарушение правил рыболовства, согласно КУоАП, от 34 до 680 грн. Штраф от 17 тыс. грн. до 51 тыс. грн. или ограничением свободы сроком до 3 лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

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