В Днепре жителем сообщили, что во вторник, 5 апреля, трамваи будут менять свое движение. Это связано с ремонтом на рельсах.

"Из-за ремонта рельс на Амурском мосту изменение движения коснется тех маршрутов, которые пролегают с правого на левый берег. Ремонт путей будет проходить с 11:00 до 14:00", - говорится в сообщении местного телеграмм-канала.

Отмечается, что трамвай №6 временно приостановит движение, а трамвай №9 сократит маршрут и передвигаться на нем можно будет по улице Трамвайной, но без заезда на Старомостовую площадь.

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