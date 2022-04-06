Днепровская 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный яр» показала результаты своей работы по уничтожению оккупантов.

Об этом стало известно из сообщения подразделения на Facebook-странице.

На видео показано, как благодаря боевой работе наших воинов, противник несет значительные потери в живой силе и технике.

И каждый уничтоженный танк или БМП врага приближает день нашей Победы. Верим в наших воинов! Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, сильный пожар на Днепропетровщине, выяснилось, что разбомбили оккупанты: "До сих пор укрощают пламя".

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