Днепровская 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный яр» показала результаты своей работы по уничтожению оккупантов.
Об этом стало известно из сообщения подразделения на Facebook-странице.
На видео показано, как благодаря боевой работе наших воинов, противник несет значительные потери в живой силе и технике.
И каждый уничтоженный танк или БМП врага приближает день нашей Победы. Верим в наших воинов! Победа будет за нами! Слава Украине!
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Отрежут украинские силы: экс-командующий НАТО назвал новую главную цель Путина в Украине
"Ракеты летели от него": Зеленский высказался о Лукашенко и риске вторжения Беларуси
Штурм россиян на Луганщине провалился: появились подробности
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Напомним, сильный пожар на Днепропетровщине, выяснилось, что разбомбили оккупанты: "До сих пор укрощают пламя".
Как сообщала Politeka, Резниченко обратился к жителям Днепропетровщины с важным заявлением «Выходите ... »
Также Politeka писала, что Кривой Рог в слезах провел в последний путь 20-летнего Даниила, видео: "с первых дней войны был на передовой"