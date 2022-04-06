Как пишет Politeka.net, украинцы 42-е сутки защищается от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью остановить врага, который сейчас пытается собрать силы для новой атаки. А сегодня, шестого апреля, стало известно, что погиб десантник Артем Мураховский, о чем сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина

6 апреля

19.25

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Ему бы жить и жить… Но сегодня его провожали навсегда.

28-летний десантник Артем Мураховский погиб в боях Донецкой области.

Артем защищал страну в АТО в 2017 году. И добровольно записался в армию месяц назад, как только россияне дерзко вторглись на нашу землю.

Друзья и собратья называют его человеком чести.

Для нас дело чести отомстить за Артема и всех Героев, отдавших свою жизнь за мир в нашей Украине.

Трудно прощаться.

Мои искренние соболезнования семье и друзьям.

Слава Украине!", - написано было в публикации.

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