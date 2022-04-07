Городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал жителям города, которые выехали за его пределы, пока не возвращаться.

Также во время брифинга он посоветовал эвакуироваться определенным категориям населения.

Женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не задействованы на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре, городской голова советует уехать.

По его словам, ситуация на Донбассе обостряется. Сейчас происходит эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей.

"Многие люди сейчас движутся сквозь наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно, – сообщил Борис Филатов.

По словам городского головы, сейчас в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того, город ожидает партию медикаментов из Израиля.

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