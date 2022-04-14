Правоохранители завершили расследование и составили обвинительные акты в отношении 21 жителя Днепропетровщины, которые предположительно входили в преступную группировку.
Об этом говорится на сайте Нацполиции области.
Подозреваемых задержали в апреле 2021 года. Оперативники и следователи в течение восьми месяцев собирали доказательства незаконной деятельности группировки на территории нескольких областей.
По версии следствия, в группу входили люди, которые выполняли функции надзирателей за городами, районами, исправительными учреждениями, а также лидеры и исполнители.
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Надзиратели через доверенных лиц требовали средства у предпринимателей и фермеров региона, организовывали выполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставки запрещенных вещей в тюрьмы.
Кроме того, лидер группировки организовывал собрания, в которых участвовали его доверенные лица.
Также установлены факты обращения людей к участникам группы с целью выбивания несуществующих долгов, защиты от других участников групп, в том числе и в местах лишения свободы. Непосредственно организатор определял, кто из его доверенных лиц будет выполнять задание и сколько это будет стоить.
Напомним, ранее жителям Днепропетровщины рассказали, как погода помогает бороться с оккупантами.
Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.
Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.