Мэр Днепра расчертил проблемы и неудобства, с которыми сталкивается город во время войны.

Об это он рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, обстановка напряженная, но абсолютно контролируемая.

"Если мы говорим, например, за продукты питания, за обеспечение медициной, то у нас и запас продуктов питания на несколько месяцев, городские больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Много, кстати, опять же на горизонтальном уровне нам помогают другие военные администрации.

Если мы говорим о психоэмоциональной обстановке в городе, то, конечно, она очень напряженная. Тем более, что сильно обострились ракетные обстрелы, и это очень неприятно. Потому что с учетом того, как они шмаляют квадратно-гнездовым способом и попадают часто в том числе в жилые зоны. Естественно, народ переживает. Но при этом я не наблюдаю большого оттока людей из города. Более того, очень многие начали возвращаться.

Третье – это беженцы. Мы стали в результате нашего географического положения – между тремя фронтами – таким гуманитарным транзитным хабом.

Мне тяжело посчитать всех, кто у нас есть, потому что многие не хотят регистрироваться как внутренние переселенцы, многие проезжают транзитом. Но мы оцениваем, что сейчас в городе где-то больше 60 тысяч переселенцев.

Очень сильно сейчас поехал Донбасс: из Краматорска, Мариуполь до этого через Запорожье доехал. Поэтому с переселенцами много проблем. Мы их решаем, расселяем, кормим, восстанавливаем документы, выдаем предметы гигиены.

Но я, как бы, всем рекомендую ехать дальше, в более безопасные места", - говорит Борис Филатов.

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