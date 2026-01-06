Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 7 січня були складені «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Заплановані ремонтні роботи в регіоні, через що були введені графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 7 січня, пише Politeka.net.

Про це інформують «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 7 січня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах,«ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії p 10 до 17 години в таких населених пунктах:

село Губиниха вулиці:

Байдукова — 1/А, 3, 4, 6/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36;

Вереснева — 1, 2, 3, 3/А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Весняна — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 47, 51, 53;

Виноградна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20;

Гетьманська — 1, 3, 5, 7, 11;

Джерельна — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 35;

Дружби — 1, 2, 2/К.Б, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 14/Б, 14/В, 14/Г, 15, 15/А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98;

Ковальська — 24;

Короленка

Космічна — 1, 1/БН, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

Кущова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Межова — 2, 3, 5, 6, 8, 11;

Надії — 1, 2, 2/К.Б, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 73, 74, 75, 75/А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 100/А, 102, 106, 108, 110, 112, 112/А, 114;

Надії — 1, 2, 2/К.Б, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 73, 74, 75, 75/А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 100/А, 102, 106, 108, 110, 112, 112/А, 114; Партизанська — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18;

Побережна — 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 28, 29, 33, 35;

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 24, 26, 30, 32;

Садова — 1, 2, 4/А, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 83, 9;

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34;

Степова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88;

Чкалова — 1, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 20/А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8, 83, 85/А, 87, 9, 91, 93;

Ювілейна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

село Хащеве вулиця:

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44;

Молодіжна — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15/А, 16, 18, 19;

Овчаренка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівська територіальна громада. Протягом 10 годин поспіль не буде світла в селі Волоське. Так, з 8 до 18 години вводяться обмеження за адресами:

Будівельників — 8;

Зелена;

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

Поштова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Сонячна — 1, 3;

Титова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

У зв’язку з виконанням планових профілактичних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 17 години у місті Жовті Води вулиці:

Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-22;

Донбасівська: 1-3, 4-16, 18-23, 25-33 (непарні);

Мостова: 3-13, 15-20, 22, 26, 28, 32;

Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

