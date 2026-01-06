Прогноз погоди на тиждень в Дніпрі демонструє суттєві коливання денних і нічних температур, поєднання теплих днів із холодними ночами та локальні опади.

Прогноз погоди на тиждень в Дніпрі свідчить про мінливі умови з різкими коливаннями температури та локальними опадами, повідомляють синоптики, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Очікується, що найближчими днями місто перебуватиме під впливом нестійких атмосферних фронтів, що спричиняють чергування тепла і морозу.

У четвер, 7 січня, вдень повітря прогріється до +4 °C, а вночі опуститься до −2 °C. Вітер переважно південно-східний, з поривами до 11 м/с. Опади очікуються слабкі — близько 3,7 мм, що створює мокру, слизьку поверхню на дорогах, тому водіям радять бути обережними.

У п’ятницю температура зросте до +6 °C вдень та +3 °C вночі. Вітер змінить напрямок із заходу і підсилюватиметься до 14 м/с. Опади будуть інтенсивнішими — близько 8,6 мм, що може призвести до тимчасового підтоплення низинних ділянок.

Субота та неділя принесуть відчутне потепління: вдень до +9 °C у суботу та +5 °C у неділю. Вітер північно-західний, поривчастий, але опадів майже не буде — до 0,3 мм. Такі умови створюють сприятливу можливість для прогулянок і відновлення міського ландшафту після попередніх опадів.

На початку наступного тижня, 12 та 13 січня, синоптики прогнозують різке зниження температури: вдень +1…+4 °C, вночі до −7 °C. Вітер північного та північно-західного напрямку посилюватиметься до 14 м/с. Опади практично відсутні, але через мороз і пориви вітру можливе утворення ожеледиці на тротуарах та дорогах.

Експерти радять мешканцям Дніпра одягатися багатошарово та не нехтувати теплим взуттям. Водіям слід уважно стежити за станом дорожнього покриття, а пішоходам — бути обережними під час руху по слизьких ділянках.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень в Дніпрі демонструє суттєві коливання денних і нічних температур, поєднання теплих днів із холодними ночами та локальні опади. Очікується, що метеоумови вплинуть на повсякденне життя, транспорт та безпеку мешканців, тому важливо дотримуватися рекомендацій синоптиків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: що потрібно зробити для отримання допомоги.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де і за які навички платять до 26 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: базові товари різко додали в ціні.