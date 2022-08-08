Среди изъятого у злоумышленников – сотни единиц бронежилетов, шлемов, оптических устройств и приборов ночного видения, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что разоблачение схемы стало возможным благодаря реагированию СБУ совместно с Бюро экономической безопасности. Тогда правоохранители ликвидировали схему нелегального сбыта военного снаряжения и амуниции, ввозимых из-за границы как гуманитарную помощь.

Но, как сообщают в СБУ, вместо бесплатной передачи на нужды обороны злоумышленники сбывали его по завышенным ценам, а "доходы" выводили в тень.

Как оказалось, схему организовали два жителя Днепропетровщины, которые после вторжения россии сбежали за границу по фальшивым документам. В настоящее время им сообщено о подозрении.

В это время военное снаряжение более чем на 15 млн грн. передано украинским защитникам.

Напомним, россияне бьют по Днепропетровщине ракетами, которые подвели их в Чечне.

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Кроме того, Politeka.net писала, что на Днепропетровщине разоблачили предателя - кем он оказался и что делал.