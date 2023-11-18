Так, в доме в поселке Аулы Каменского района обнаружили тела трех человек.
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, спасатели прибыли на место ЧП.
Сообщается, что сначала в службу спасения «101» поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении тел в частном жилом доме в пгт Аулы.
Спасатели Криничанской громады Каменского района прибыли на место вызова.
Они не обнаружили признаки пожара в доме.
Предварительная причина трагедии – отравление жителей дома угарным газом.
Вероятно, в результате неисправности твердотопливного котла произошло непоправимое.
Полиция установила, что погиб 37-летний мужчина, 42 и 70-летние женщины.
В данный момент следственно-оперативная группа выясняет все подробности трагедии.
Источник: opentv.media.
Недавно сообщалось, что в Днепре женщина с ребенком на руках выпала из окна на 12-м этаже многоэтажного дома.
29-летняя женщина выпала из окна многоэтажки с ребёнком на руках.
Так, примерно в 18:00 на улице Менахем-Мендл Шнеерсона женщина с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона на 12 этаже многоэтажного дома.
В сети появилось фото стула, вероятно, женщина его поставила, чтобы перелезть ограждение балкона.
К сожалению, женщина погибла от полученных травм.
Ребенка с помощью стремянки спасатели спустили с козырька подъезда и госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
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Напомним, экс-командир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.
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