В Днепропетровской области в частном доме нашли тела трех человек.

Так, в доме в поселке Аулы Каменского района обнаружили тела трех человек.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, спасатели прибыли на место ЧП.

Сообщается, что сначала в службу спасения «101» поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении тел в частном жилом доме в пгт Аулы.

Спасатели Криничанской громады Каменского района прибыли на место вызова.

Они не обнаружили признаки пожара в доме.

Предварительная причина трагедии – отравление жителей дома угарным газом.

Вероятно, в результате неисправности твердотопливного котла произошло непоправимое.

Полиция установила, что погиб 37-летний мужчина, 42 и 70-летние женщины.

В данный момент следственно-оперативная группа выясняет все подробности трагедии.

Источник: opentv.media.

Недавно сообщалось, что в Днепре женщина с ребенком на руках выпала из окна на 12-м этаже многоэтажного дома.

29-летняя женщина выпала из окна многоэтажки с ребёнком на руках.

Так, примерно в 18:00 на улице Менахем-Мендл Шнеерсона женщина с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона на 12 этаже многоэтажного дома.

В сети появилось фото стула, вероятно, женщина его поставила, чтобы перелезть ограждение балкона.

К сожалению, женщина погибла от полученных травм.

Ребенка с помощью стремянки спасатели спустили с козырька подъезда и госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

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