Непогода оставила тысячи жителей Днепропетровщины без света, ЧП произошло из-за снегопада и не только.

Так, снегопад на Днепропетровщине натворил беды.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, без света остались более 16,5 тысяч потребителей.

Сегодня, утром 20 ноября, без света остаются 527 населенных пунктов в 10 областях Украины.

Причиной ЧП является непогода, снегопад, вражеские обстрелы и технические неполадки.

В Днепропетровской области по техпричинам без света оказались более 16,5 тысяч потребителей.

Энергетики сообщают, что в данный момент идет восстановление энергоснабжения.

Около 1000 жителей Одесской области отключены от электроэнергии в результате боевых действий.

Недавнно сообщалось, что водитель на Днепропетровщине отказал в помощи пассажиру в инвалидной коляске.

В Кривом Роге Днепропетровской области водитель троллейбуса не опустил пандус для человека в инвалидной коляске и поплатился.

В руководстве Коммунального предприятия "Городской троллейбус" принесли извинения и объяснили инцидент неисправностью кнопки для опускания кузова.

Активисты отметили, что аналогичные случаи уже придавались вниманию общественности по транспорту в Кривом Роге, однако никаких изменений пока не произошло.

Водитель троллейбуса был оштрафован за отказ оказать помощь пассажиру с инвалидностью. В частности, водитель был выдвинут выговор, и ему отказано в премии в размере 2800 гривен.

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