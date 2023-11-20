Так, снегопад на Днепропетровщине натворил беды.
Как сообщает Министерство энергетики Украины, без света остались более 16,5 тысяч потребителей.
Сегодня, утром 20 ноября, без света остаются 527 населенных пунктов в 10 областях Украины.
Причиной ЧП является непогода, снегопад, вражеские обстрелы и технические неполадки.
В Днепропетровской области по техпричинам без света оказались более 16,5 тысяч потребителей.
Энергетики сообщают, что в данный момент идет восстановление энергоснабжения.
Около 1000 жителей Одесской области отключены от электроэнергии в результате боевых действий.
Недавнно сообщалось, что водитель на Днепропетровщине отказал в помощи пассажиру в инвалидной коляске.
В Кривом Роге Днепропетровской области водитель троллейбуса не опустил пандус для человека в инвалидной коляске и поплатился.
В руководстве Коммунального предприятия "Городской троллейбус" принесли извинения и объяснили инцидент неисправностью кнопки для опускания кузова.
Активисты отметили, что аналогичные случаи уже придавались вниманию общественности по транспорту в Кривом Роге, однако никаких изменений пока не произошло.
Водитель троллейбуса был оштрафован за отказ оказать помощь пассажиру с инвалидностью. В частности, водитель был выдвинут выговор, и ему отказано в премии в размере 2800 гривен.
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Напомним, экс-командир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.
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