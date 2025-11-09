График отключения света в Днепре с 10 по 16 ноября охватывает большую часть городских улиц и позволяет жителям заранее подготовиться к временным обесточениям во время плановых работ.

График отключения света в Днепре с 10 по 16 ноября запланирован из-за проведения технических работ, которые будут проходить в несколько этапов, сообщает Politeka.

Информацию о предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

10 ноября с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать на улицах Квартальная, Мирослава Скорика, Монтажная, Победы. Кроме того, с 09:00 до 17:00 ограничения ожидаются Квартальной и Василия Слипака.

11 числа с 08:00 до 17:00 работы будут проходить по адресам: Левка Мациевича, Мечникова, Оздоровительная, Пирогова, Пролесковая, Одиннадцатая, Пасечная, Подольская, Уманская, Федора Панка, проезд Александра Гальченко. С 10:00 до 16:00 изменения коснутся проспекта Александра Поля, а с 10:00 до 17:00 – улицы Рабочая.

12 ноября запланированные отключения будут продолжаться с 08:00 до 17:00 на Бутакова, Радуги, Даниила Самойловича, Дивизионной, Павловой, Соломенской, Мечникова, Пролесковой, Инженерной, Квартальной, проспекте Богдана Хмельницкого, переулке Вячеслава.

13 числа в указанный промежуток времени работы будут проходить по проспекту Александра Поля, Экскаваторной, Пасечной, Федора Панка, СО «Пресс». Отдельно с 10.00 до 17.00 запланированы изменения на Квартальной.

14 числа с 08:00 до 17:00 энергоснабжение приостановят на Казаке Мамае, Монтажной, Победе, Смелянской, Мирославе Скорике. Также с 10:00 до 17:00 изменения коснутся Автостроя.

