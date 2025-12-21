Подорожание продуктов в Кривом Роге ощутимо влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин.

В Кривом Роге за последний месяц зафиксировано повышение стоимости основных продуктов питания. Наибольшие изменения касаются овощей, молочных изделий и круп, что формирует дополнительную нагрузку на домохозяйства.

Свекла сейчас стоит в среднем 10,50 грн за килограмм. В разных супермаркетах цены колеблются от 6,90 у Metro до 17,10 у Megamarket. По сравнению с ноябрем средний ценник повысился на 0,46, свидетельствуя о постепенном увеличении расценок.

Гречка демонстрирует стабильное удорожание: средняя цена составляет 45,13 грн за килограмм. Дешевле всего ее предлагают у Auchan — 38,30, а самое дорогое — в Megamarket, где стоимость достигает 56,20. За месяц средний ценник вырос на 1,56.

Молочные продукты также прибавили в ценнике. Масло «Крестьянское» 72,5% (200 г) в настоящее время стоит 118,09 грн. В магазинах цена колеблется от 114,00 у Auchan до 121,70 у Megamarket. По сравнению с предыдущим месяцем, средний ценник увеличился на 0,03.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Кривом Роге предопределено сезонными факторами, колебаниями стоимости транспорта и логистики, а также изменениями в закупочных ценах поставщиков. Больше всего это влияет на те товары, которые пользуются высоким спросом и ограниченными запасами на полках магазинов.

Динамика показывает, что овощи демонстрируют наибольшие колебания стоимости, в то время как крупы и масло остаются относительно стабильными. Это заставляет потребителей внимательнее планировать покупки и сравнивать предложения разных магазинов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.