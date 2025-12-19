Подорожание продуктов в Кривом Роге, хотя и не критично для всех категорий товаров, создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

Подорожание продуктов в Кривом Роге фиксируется в разных категориях, от бакалеи до молочной продукции, что влияет на ежедневные расходы семей, сообщает Politeka.

Об этом сообщает портал Минфин .

Бакалейные товары демонстрируют заметный рост. Пшено (1 кг) сейчас стоит в среднем 31,40 грн. Стоимость в магазинах колеблется: Auchan предлагает 29,50, Megamarket – 32,20, Metro – 32,50. По сравнению с ноябрем средняя цена выросла на 1 гривну, что отражает стабильное сезонное удорожание.

Овощной сегмент также претерпел изменения. Помидоры сливки (1 кг) продаются в среднем за 184,13 гривны, тогда как в ноябре средняя цена составляла 133,91. Дешевле всего они стоят в Novus — 159 гривен, а дороже всего — в Auchan, где стоимость достигла 199 грн. Рост на 45,13 за месяц наиболее ощутим среди представленных продуктов и объясняется сезонностью и логистическими затратами.

Молочная продукция демонстрирует менее интенсивное удорожание. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) в среднем стоит 54,40 грн. Дешевле всего оно продается в Megamarket - 52,80, дороже в Metro - 56 гривен. По сравнению с ноябрем средняя стоимость выросла на 0,34.

Эксперты советуют жителям города сравнивать цены в разных супермаркетах и ​​использовать сезонные предложения или акции для оптимизации затрат на базовые продукты.

Подорожание продуктов в Кривом Роге, хотя и не критично для всех категорий товаров, создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты. Известно, что в ближайшие недели цены могут колебаться в зависимости от поставок, погодных условий и логистических затрат.

