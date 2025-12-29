Дефицит продуктов в Кривом Роге в первую очередь может наблюдаться из-за нехватки сырья и урожая, который наблюдается в этом году, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли, с чем возникли проблемы.

Подсолнечное масло может подорожать еще на 10–15%. Причинами такого роста аналитики называют массовые блекауты и повышение себестоимости производства, что повлияло на поведение потребителей — часть украинцев начала скупать масло впрок, опасаясь дефицита и ценового шока.

Однако фермеры также видят другую проблему — меньший урожай солнечника в 2025 году, который может привести к дефициту этого продукта (подсолнечного масла) в Кривом Роге.

В то же время, с фермерами не согласны эксперты масличной отрасли. Они успокаивают: оснований для паники по недостатку этого продукта нет. Украина производит примерно 5,5 миллиона тонн масла ежегодно, тогда как внутреннее потребление не превышает 500 тысяч тонн.

«Мы производим в 10-15 раз больше масла, чем потребляем. Для внутреннего рынка будет достаточно. Она в широком ассортименте и доступна всем слоям населения. Это, возможно, один из немногих продуктов, демонстрирующих стабильность цены», — рассказал Степан Капшук.

Дополнительным вызовом для производителей остаются блекауты: перерабатывающие предприятия нуждаются в непрерывном электроснабжении, а остановка производства затратная и рискованная.

У большинства заводов есть генераторы для аварийных ситуаций, однако производить масло исключительно на альтернативных источниках энергии экономически невыгодно. Несмотря на это, основное давление на цену оказывает именно стоимость сырья, а не электроэнергии.

Источник: AgroReview.

