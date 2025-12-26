Подорожание продуктов в Кривом Роге становится реальным вызовом для многих семей, особенно имеющих ограниченные доходы.

Подорожание продуктов в Кривом Роге продолжает оказывать влияние на стоимость ежедневных покупок, свидетельствуют данные местных супермаркетов, сообщает Politeka.

Наибольший рост ощущается в сегменте овощей, молочных изделий и круп, что ощутимо среднестатистического потребителя.

Молочные товары поднялись в цене. Сметана "Президент" 15% весом 350 г в среднем стоит 55,19 грн. В сетях Auchan она продается за 49,90, Metro – 56,68, а Novus – 58,99. В ноябре средняя цена составляла 51,64. Таким образом, подорожание составляет около 5,73 за упаковку.

Среди овощей больше выросла цена на болгарский перец желтого цвета. Средняя стоимость сейчас – 245,28 грн за килограмм, тогда как в ноябре она составляла 193,50. В Megamarket перец продают по 332,10, у Novus — 189 гривен, а Metro предлагает его за 235. Подорожание составляет почти 46, что заметно чувствуют покупатели.

В сегменте круп произошло меньше колебаний. Длинный рис стоит в среднем 60,80 гривен за килограмм, в то время как в ноябре он оценивался в 57,43. Самое дорогое зерно у Novus - 78,99, самое дешевое - Metro - 48,90. Средний прирост за месяц составил всего 0,05, что свидетельствует о стабилизации расценок в данной категории.

Аналитики объясняют тенденции комплексными причинами: повышение тарифов на энергоносители, рост транспортных расходов, сезонные колебания предложения и инфляционное давление на основные товары. Поэтому даже базовые продукты, которые используются каждый день, дорожают в большинстве супермаркетов города.

Для потребителей эксперты советуют планировать покупки заранее, пользоваться акционными предложениями и обращать внимание на локальные рынки, где цены зачастую ниже, а ассортимент свежих овощей и молочных изделий остается достаточным.

Подорожание продуктов в Кривом Роге становится реальным вызовом для многих семей, особенно имеющих ограниченные доходы, поэтому грамотное планирование расходов сегодня — ключ к сохранению финансовой стабильности.

