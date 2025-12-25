В рамках программы бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге доступны многодетным семьям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предоставляются в рамках гуманитарного проекта Emergency Appeal, который реализует благотворительный фонд «Каритас», сообщает Politeka.

По информации из официальных ресурсов организации, внутренне перемещенные лица и люди преклонного возраста могут получить абонементы на горячие обеды. Питание доступно ежедневно в будние дни, без предварительной оплаты.

Проект подразумевает полноценные блюда с учетом базовых потребностей. Представители фонда отмечают, что меню регулярно меняется, а качество приготовления отвечает санитарным требованиям. Количество посетителей свидетельствует о постоянной потребности в такой поддержке.

Каждому заявителю оформляется абонемент сроком на 30 дней. Регистрация производится непосредственно на локации выдачи. Для оформления необходимо иметь паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории.

Обеды выдают в определенное время – с 13:00 до 14:00. Услуга остается бесплатной для всех, кто отвечает условиям участия.

В рамках программы бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге доступны многодетным семьям, одиноким гражданам постарше, людям с инвалидностью I–II групп, беременным женщинам, лицам с тяжелыми заболеваниями, а также опекунам несовершеннолетних.

В «Каритасе» подчеркивают, что участие в проекте открывает доступ и к другим видам поддержки. В частности, организация дополнительно реализует инициативу благотворительной столовой, обеспечивающей горячим питанием переселенцев и людей без постоянного жилья.

