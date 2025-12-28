Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области является частью более широких изменений в системе оплаты коммунальных услуг.

Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области намечено с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения касаются оплаты за распределение топлива, то есть доставки газа от сетей в дома потребителей, тогда как стоимость самого ресурса для населения останется неизменной.

Обновленные расценки направили в НКРЭКУ для утверждения. Повышение состоится в два этапа: первый стартует с начала года, второй после 1 апреля 2026-го.

По предварительным расчетам, средняя ставка по стране вырастет примерно на 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ тариф вырастет почти на 190% и составит 3,66 грн. за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге стартовая ставка составит 3,16 грн, а после апреля поднимется до 3,95 грн. В других областях повышение будет более умеренным: Закарпатье - 2,48, Харьков - от 0,65 до 0,78 за кубометр.

Стоимость газа для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 7,96 грн. за кубометр. Эта цена будет оставаться действительной в течение военного положения и не менее шести месяцев после его завершения.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на газ в Днепропетровской области является частью более широких изменений в системе оплаты коммунальных услуг. Жителям советуют учитывать новые расходы при планировании семейного бюджета и обращаться к местным поставщикам за консультацией по детализации платежей.

Кроме того, в Днепре также дорожают продукты.

Наибольшую динамику продемонстрировала сметана "Президент" 15% жирности. Средняя стоимость за упаковку 350 грамм сейчас составляет 55,19 грн, тогда как в ноябре она была на уровне 51,64.

