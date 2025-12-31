Синоптики радять стежити за прогнозом погоди на січень в Кривому Розі, та насолоджуватися другим місяцем зими.

Прогноз погоди на січень в Кривому Розі зробили синоптики та повідомили, до чого варто готуватись в перший місяць 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з кількох сайтів з прогнозами синоптиків та з'ясували, чого чекати в другий місяць зими.

Прогноз погоди на січень в Кривому Розі обіцяє, що середина зими принесе похолодання. Середня температура місяця буде коливатися на рівні 2°C. Найтеплішим днем стане 26 січня з 8°C, найхолоднішим днем 1 січня - коли стопчики покажуть -7°C. Тривалість дня поступово збільшиться до кінця місяця до 9 ч. Що стосується опадів, в січні їх буде багато. В основному вони передбачаються в період 3-6, 13-19, 25-28 січня.

Атмосферний тиск у цьому місяці складатиме від 1003 до 1031 мБар, а вологість 79-98 відсотків. Незначні південно-західні та північно-східні вітри з поривами до 55 кілометрів на годину разом з помірно хмарною погодою створять відносно комфортні умови.

Синоптик Ігор Кібальчич також зробив прогноз погоди на січень та повідомив, що січень відзначатиметься підвищеною мінливістю. За його словами, протягом місяця очікуються різкі температурні коливання: після морозних ночей можливі відлиги, а часта зміна погодних умов створюватиме додаткові ризики для учасників дорожнього руху, зокрема водіїв і пішоходів.

У другій декаді січня прогнозується поступове зниження температури повітря внаслідок надходження холодних повітряних мас зі Скандинавії. Водночас істотних або тривалих морозів, за оцінкою синоптика, не очікується.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначила, що середня температура повітря в січні може коливатися в межах від 1–2 градусів тепла до 3 і більше градусів морозу.

Вона також підкреслила, що навіть у разі формування температур нижче кліматичної норми протягом місяця це суттєво не вплине на загальні показники зими, середня температура якої, за прогнозами, буде на 3–4 градуси вищою за норму.

