Синоптики советуют следить за прогнозом погоды на январь в Кривом Роге и наслаждаться вторым месяцем зимы.

Прогноз погоды на январь в Кривом Роге сделали синоптики и сообщили, к чему следует готовиться в первый месяц 2026 года, сообщает Politeka.net.

Мы собрали информацию по нескольким сайтам с прогнозами синоптиков и выяснили, чего ждать во второй месяц зимы.

Прогноз погоды на январь в Кривом Роге обещает, что середина зимы принесет похолодание. Средняя температура луны будет колебаться на уровне 2°C. Самым теплым днем ​​станет 26 января с 8°C, холодным днем ​​1 числа - когда стопчики покажут -7°C. Продолжительность дня постепенно увеличится к концу месяца до 9 часов. Что касается осадков их будет много. В основном они предполагаются в период 3-6, 13-19, 25-28 числа.

Атмосферное давление в этом месяце будет составлять от 1003 до 1031 мБар, а влажность 79-98 процентов. Небольшие юго-западные и северо-восточные ветры с порывами до 55 километров в час вместе с умеренно облачной погодой создадут относительно комфортные условия.

Синоптик Игорь Кибальчич также сделал прогноз погоды на январь и сообщил, что середина зимы будет отмечаться повышенной изменчивостью. По его словам, ожидаются резкие температурные колебания: после морозных ночей возможны оттепели, а частое изменение погодных условий будет создавать дополнительные риски для участников дорожного движения, в том числе водителей и пешеходов.

Во второй декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха вследствие поступления холодных воздушных масс из Скандинавии. В то же время, существенных или длительных морозов, по оценке синоптика, не ожидается.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отметила, что средняя температура воздуха в январе может колебаться от 1–2 градусов тепла до 3 и более градусов мороза.

Она также подчеркнула, что даже в случае формирования температур ниже климатической нормы в течение месяца это существенно не повлияет на общие показатели зимы, средняя температура которой, по прогнозам, будет на 3-4 градуса выше нормы.

