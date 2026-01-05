Робота для українських пенсіонерів у Дніпрі знайдеться на різних посадах, які можуть зацікавити шукачів.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонується українцям поважного віку через нестачу кадрів, що спостерігається по всім регіонам, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.

Пропонується робота на посаду електрика, яка оплачується зарплатою у розмірі 28 000 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Пропонується кандидатам можливість професійного розвитку та підвищення кваліфікації, стабільну роботу на сучасному виробництві, своєчасну заробітну плату.

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи електриком на виробництві від 2 років.

Знання електротехнічних норм та правил.

Вміння читати електричні схеми та розуміти принцип роботи електрообладнання.

Відповідальність.

Обов'язки на посаді:

Виконання ремонтних та обслуговувальних робіт електрообладнання.

Діагностика та усунення несправностей електричних систем.

Монтаж, демонтаж та підключення електрообладнання.

Встановлення нового обладнання та його налагодження.

Дотримання стандартів електробезпеки та правил безпеки на робочому місці.

Також робота для пенсіонерів у Дніпрі знайдеться на посаду токаря, яка оплачується зарплатою від 25 до 30 тисяч гривень. Розглядаються також кандидати без досвіду роботи (випускників навчальних закладів відповідної кваліфікації).

Вимоги до кандидата:

Виготовлення деталей для ремонту рухомого складу залізничної галузі.

Бажання працювати, дисциплінованість, відповідальність.

Без шкідливих звичок.

Роботодавець обіцяє кандидатам:

Офіційне оформлення з першого дня роботи з прозорою системою нарахування заробітної плати, своєчасно виплачувану зарплату, 24 дні оплачуваної відпустки; повний соцпакет.

Графік роботи з 7:30 до 16:00 (п'ятиденка, вихідні: субота, неділя).

За необхідності може надаватися платне житло (кімната або ліжко-місце) в гуртожитку.

