Робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонується українцям поважного віку через нестачу кадрів, що спостерігається по всім регіонам, повідомляє Politeka.net.
Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.
Пропонується робота на посаду електрика, яка оплачується зарплатою у розмірі 28 000 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.
Пропонується кандидатам можливість професійного розвитку та підвищення кваліфікації, стабільну роботу на сучасному виробництві, своєчасну заробітну плату.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи електриком на виробництві від 2 років.
- Знання електротехнічних норм та правил.
- Вміння читати електричні схеми та розуміти принцип роботи електрообладнання.
- Відповідальність.
Обов'язки на посаді:
- Виконання ремонтних та обслуговувальних робіт електрообладнання.
- Діагностика та усунення несправностей електричних систем.
- Монтаж, демонтаж та підключення електрообладнання.
- Встановлення нового обладнання та його налагодження.
- Дотримання стандартів електробезпеки та правил безпеки на робочому місці.
Також робота для пенсіонерів у Дніпрі знайдеться на посаду токаря, яка оплачується зарплатою від 25 до 30 тисяч гривень. Розглядаються також кандидати без досвіду роботи (випускників навчальних закладів відповідної кваліфікації).
Вимоги до кандидата:
- Виготовлення деталей для ремонту рухомого складу залізничної галузі.
- Бажання працювати, дисциплінованість, відповідальність.
- Без шкідливих звичок.
Роботодавець обіцяє кандидатам:
- Офіційне оформлення з першого дня роботи з прозорою системою нарахування заробітної плати, своєчасно виплачувану зарплату, 24 дні оплачуваної відпустки; повний соцпакет.
- Графік роботи з 7:30 до 16:00 (п'ятиденка, вихідні: субота, неділя).
- За необхідності може надаватися платне житло (кімната або ліжко-місце) в гуртожитку.
