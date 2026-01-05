Робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонується українцям поважного віку через нестачу кадрів, що спостерігається по всім регіонам, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.

Пропонується робота на посаду електрика, яка оплачується зарплатою у розмірі 28 000 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Пропонується кандидатам можливість професійного розвитку та підвищення кваліфікації, стабільну роботу на сучасному виробництві, своєчасну заробітну плату.

Вимоги до кандидата:

  • Досвід роботи електриком на виробництві від 2 років.
  • Знання електротехнічних норм та правил.
  • Вміння читати електричні схеми та розуміти принцип роботи електрообладнання.
  • Відповідальність.

Обов'язки на посаді:

  • Виконання ремонтних та обслуговувальних робіт електрообладнання.
  • Діагностика та усунення несправностей електричних систем.
  • Монтаж, демонтаж та підключення електрообладнання.
  • Встановлення нового обладнання та його налагодження.
  • Дотримання стандартів електробезпеки та правил безпеки на робочому місці.

Також робота для пенсіонерів у Дніпрі знайдеться на посаду токаря, яка оплачується зарплатою від 25 до 30 тисяч гривень. Розглядаються також кандидати без досвіду роботи (випускників навчальних закладів відповідної кваліфікації).

Вимоги до кандидата:

  • Виготовлення деталей для ремонту рухомого складу залізничної галузі.
  • Бажання працювати, дисциплінованість, відповідальність.
  • Без шкідливих звичок.

Роботодавець обіцяє кандидатам:

  • Офіційне оформлення з першого дня роботи з прозорою системою нарахування заробітної плати, своєчасно виплачувану зарплату, 24 дні оплачуваної відпустки; повний соцпакет.
  • Графік роботи з 7:30 до 16:00 (п'ятиденка, вихідні: субота, неділя).
  • За необхідності може надаватися платне житло (кімната або ліжко-місце) в гуртожитку.

