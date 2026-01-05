Работа для пенсионеров в Днепре предлагается украинцам преклонных лет из-за нехватки кадров, которая наблюдается по всем регионам, сообщает Politeka.net.

Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.

Предлагается работа на должность электрика, которая оплачивается зарплатой в размере 28 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Предлагается кандидатам возможность профессионального развития и повышения квалификации, стабильная работа на современном производстве, своевременная заработная плата.

Требования к кандидату:

  • Опыт труда электриком на производстве от 2 лет.
  • Знание электротехнических норм и правил.
  • Умение читать электрические схемы и понимать принцип работы электрооборудования.
  • Ответственность.

Обязанности в должности:

  • Выполнение ремонтных и обслуживающих трудов электрооборудования.
  • Диагностика и устранение неисправностей электрических систем.
  • Монтаж, демонтаж и подключение электрооборудования.
  • Установка нового оборудования и его отладка.
  • Соблюдение стандартов электробезопасности и правил безопасности на рабочем месте.

Также работа для пенсионеров в Днепре найдется на должность токаря, оплачиваемого зарплатой от 25 до 30 тысяч гривен. Рассматриваются также кандидаты без опыта (выпускники учебных заведений соответствующей квалификации).

Требования к кандидату:

  • Изготовление деталей для ремонта подвижного состава железнодорожной отрасли.
  • Желание работать, дисциплинированность, ответственность.
  • Без вредных привычек.

Работодатель обещает кандидатам:

  • Официальное оформление с первого дня с прозрачной системой начисления заработной платы, своевременно выплачиваемую зарплату, 24 дня оплачиваемого отпуска; полный соцпакет.
  • График с 7:30 до 16:00 (пятидневка, выходные: суббота, воскресенье).
  • При необходимости может предоставляться платное жилье (комната или койко-место) в общежитии.

