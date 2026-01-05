Работа для пенсионеров в Днепре предлагается украинцам преклонных лет из-за нехватки кадров, которая наблюдается по всем регионам, сообщает Politeka.net.
Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.
Предлагается работа на должность электрика, которая оплачивается зарплатой в размере 28 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Предлагается кандидатам возможность профессионального развития и повышения квалификации, стабильная работа на современном производстве, своевременная заработная плата.
Требования к кандидату:
- Опыт труда электриком на производстве от 2 лет.
- Знание электротехнических норм и правил.
- Умение читать электрические схемы и понимать принцип работы электрооборудования.
- Ответственность.
Обязанности в должности:
- Выполнение ремонтных и обслуживающих трудов электрооборудования.
- Диагностика и устранение неисправностей электрических систем.
- Монтаж, демонтаж и подключение электрооборудования.
- Установка нового оборудования и его отладка.
- Соблюдение стандартов электробезопасности и правил безопасности на рабочем месте.
Также работа для пенсионеров в Днепре найдется на должность токаря, оплачиваемого зарплатой от 25 до 30 тысяч гривен. Рассматриваются также кандидаты без опыта (выпускники учебных заведений соответствующей квалификации).
Требования к кандидату:
- Изготовление деталей для ремонта подвижного состава железнодорожной отрасли.
- Желание работать, дисциплинированность, ответственность.
- Без вредных привычек.
Работодатель обещает кандидатам:
- Официальное оформление с первого дня с прозрачной системой начисления заработной платы, своевременно выплачиваемую зарплату, 24 дня оплачиваемого отпуска; полный соцпакет.
- График с 7:30 до 16:00 (пятидневка, выходные: суббота, воскресенье).
- При необходимости может предоставляться платное жилье (комната или койко-место) в общежитии.
