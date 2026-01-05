Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 6 січня діятимуть у частині населених пунктів регіону через планові роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це інформують «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 6 січня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.
У зв’язку з виконанням планових профілактичних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 17 години у таких населених пунктах:
місто Жовті Води вулиці:
- Героїв України: 20, 22, 24, 24Б, 26, 26А, 28, 30, 32;
- Козацької Слави: 1, 1/1, 3, 5, 7А;
- Франка: 23, 26, 28, 30, 32;
- Героїв України: 30.
місто Павлоград вулиці:
- Дмитра Бочарникова: 1, 1А, 1М, 3, 5-7, 7А, 9, 12, 12Д;
- Заводська: 30, 32, 34, 36;
- Кільцева: 4.
село Черкаське вулиці:
- Дачна: 5, 10, 11, 12/4, 15;
- Миру: 32, 38.
Також з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, буде проводитись профілактичні роботи в межах Ляшківської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт з 8.00 до 14.00 години буде відключення електроенергії:
- село Ляшківка провул. Ламаний.
Крім цього, проводитимуться профілактичні роботи у межах Межиріцька територіальна громад. Через це з 13:00 до 18:30 електрики не буде в селі Новоселівське провулок Лікарняний 3.
Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.
