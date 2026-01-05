Графики отключения света в Днепропетровской области на 6 января связаны с проведением ремонтных и профилактических работ.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 6 января будут действовать в части населенных пунктов региона из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют «ДТЭК Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 6 января связаны с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

В связи с выполнением плановых профилактических работ будет отключение электроэнергии с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

город Жовти Воды улицы:

Героев Украины: 20, 22, 24, 24Б, 26, 26А, 28, 30, 32;

Козацькои Славы: 1, 1/1, 3, 5, 7А;

Франко: 23, 26, 28, 30, 32;

Героив Украины: 30.

город Павлоград улицы:

Дмитрия Бочарникова: 1, 1А, 1М, 3, 5-7, 7А, 9, 12, 12Д;

Заводська: 30, 32, 34, 36;

Кильцева: 4.

село Черкаське улицы:

Дача: 5, 10, 11, 12/4, 15;

Мыру: 32, 38.

Также с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы в пределах Ляшковской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ с 8.00 до 14.00 будет отключение электроэнергии:

село Ляшкивка пер. Ламаный.

Кроме этого, будут проводиться профилактические работы в пределах Межирицкого территориального общества. Поэтому с 13:00 до 18:30 электричества не будет в селе Новоселивське переулок Ликарняный 3.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

