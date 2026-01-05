Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можлива не для всіх українців.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються благодійною організацією "Рішучі серця", проте варто знати всі умови та нюанси отримання допомоги, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні органазації в Телеграм.

Благодійний фонд "Рішучі серця" оголосив про проведення реєстрації на отримання продуктової допомоги для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб. Вона доступна виключно для тих людей, які раніше ще жодного разу не отримували допомогу від цього благодійного фонду.

Програма підтримки орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у місті Дніпро та належать до соціально вразливих категорій населення.

Подати заявку можуть особи з інвалідністю 1, 2 або 3 групи, пенсіонери віком від 60 років, багатодітні сім’ї, родини з дітьми віком до 1 року, а також вагітні жінки. Окремо передбачена можливість реєстрації для матерів-одиначок за наявності офіційно підтвердженого статусу.

Під час отримання допомоги заявники зобов’язані мати при собі повний пакет документів. До переліку необхідних документів входять паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка внутрішньо переміщеної особи, свідоцтва про народження дітей, а також довідки, що підтверджують інвалідність у разі її наявності. Відсутність будь-якого з перелічених документів може стати підставою для відмови у видачі допомоги.

Реєстрація на отримання проводиться щоп’ятниці о 13:00 через офіційний телеграм-бот фонду за посиланням. Кількість місць для реєстрації обмежена, тому охочим рекомендують уважно стежити за часом відкриття запису.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі здійснюється за адресою проспект Лесі Українки, 36а.

Отримувачам необхідно прибути за вказаною адресою та очікувати на вулиці біля входу до приміщення до моменту запрошення волонтерами. Списки осіб, які успішно пройшли реєстрацію та запрошені на отримання допомоги, публікуються в офіційному телеграм-каналі.

