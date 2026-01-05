Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре возможна не для всех украинцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются благотворительной организацией "Рішучі серця", однако стоит знать все условия и нюансы получения помощи, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации в Телеграмме.

Благотворительный фонд "Рішучі серця" объявил о проведении регистрации на получение продуктовой помощи для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц. Она доступна исключительно тем людям, которые раньше еще ни разу не получали помощь от этого благотворительного фонда.

Программа поддержки ориентирована на внутренне перемещенные лица, которые сейчас проживают в городе Днепр и принадлежат к социально уязвимым категориям населения.

Подать заявку могут лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, пенсионеры от 60 лет, многодетные семьи, семьи с детьми до 1 года, а также беременные женщины. Отдельно предусмотрена возможность регистрации для матерей-одиночек при наличии официально подтвержденного статуса.

При получении помощи заявители должны иметь при себе полный пакет документов. В список необходимых документов входят паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справка внутренне перемещенного лица, свидетельства о рождении детей, а также справки, подтверждающие инвалидность в случае его наличия. Отсутствие какого-либо из перечисленных документов может стать основанием для отказа в выдаче пособия.

Регистрация на получение проводится каждую пятницу в 13:00 через официальный телеграмм-бот фонда по ссылке. Количество мест для регистрации ограничено, поэтому желающим рекомендуют внимательно следить за временем открытия записи.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре осуществляется по адресу проспект Леси Украинки, 36а.

Получателям необходимо прибыть по указанному адресу и ожидать улицы у входа в помещение до момента приглашения волонтерами. Списки лиц, успешно прошедших регистрацию и приглашенные на получение помощи, публикуются в официальном телеграмм-канале.

