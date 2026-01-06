Графики отключения света в Днепропетровской области на 7 января были составлены «ДТЭК Днепровские электросети».

Запланированы ремонтные работы в регионе, из-за чего были введены графики отключения света в Днепропетровской области на 7 января, пишет Politeka.net.

Об этом информируют «ДТЭК Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с 7 января с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии p 10 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

село Губыныха улицы:

Байдукова — 1/А, 3, 4, 6/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36;

Вереснева — 1, 2, 3, 3/А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Весняна — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 47, 51, 53;

Выноградна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20;

Гетьманська — 1, 3, 5, 7, 11;

Джерельна — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 35;

Дружбы — 1, 2, 2/К.Б, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 14/Б, 14/В, 14/Г, 15, 15/А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98;

Ковальська — 24;

Короленка

Космична — 1, 1/БН, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

Кущова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Межова — 2, 3, 5, 6, 8, 11;

Надии — 1, 2, 2/К.Б, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 73, 74, 75, 75/А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 100/А, 102, 106, 108, 110, 112, 112/А, 114;

Побережна — 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 28, 29, 33, 35;

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 24, 26, 30, 32;

Садова — 1, 2, 4/А, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 83, 9;

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34;

Степова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;

Украинська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88;

Чкалова — 1, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 20/А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8, 83, 85/А, 87, 9, 91, 93;

Ювилейна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

село Хащеве улица:

Дружбы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44;

Молодижна - 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15/А, 16, 18, 19;

Овчаренко - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Новоалександровской территориальной громады. В течение 10 часов подряд не будет света в селе Волоське. Так, с 8 до 18 часов вводятся ограничения по адресам:

Будивельныкив — 8;

Зелена;

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

Поштова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Сонячна — 1, 3;

Тытова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

В связи с выполнением плановых профилактических работ будет отключение электроэнергии с 8 до 17 часов в городе Жовти Воды.

Даниила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-22;

Донбасивська: 1-3, 4-16, 18-23, 25-33 (нечетные);

Мостова: 3-13, 15-20, 22, 26, 28, 32;

Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

