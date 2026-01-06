Прогноз погоды на неделю в Днепре демонстрирует значительные колебания дневных и ночных температур, сочетание теплых дней с холодными ночами и локальные осадки.

Прогноз погоды на неделю в Днепре свидетельствует о изменяющихся условиях с резкими колебаниями температуры и локальными осадками, сообщают синоптики.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Ожидается, что в ближайшие дни город будет находиться под влиянием неустойчивых атмосферных фронтов, которые влекут за собой чередование тепла и мороза.

В четверг, 7 января, днем ​​воздух прогреется до +4 °C, а ночью опустится до -2 °C. Ветер преимущественно юго-восточный, с порывами до 11 м/с. Осадки ожидаются слабые – около 3,7 мм, что создает мокрую, скользкую поверхность на дорогах, поэтому водителям советуют быть осторожными.

В пятницу температура вырастет до +6 °C днем ​​и +3 °C ночью. Ветер сменит направление с запада и будет усиливаться до 14 м/с. Осадки будут более интенсивными — около 8,6 мм, что может привести к временному подтоплению низменных участков.

Суббота и воскресенье принесут ощутимое потепление: днем ​​до +9 °C в субботу и +5 °C в воскресенье. Ветер северо-западный, порывистый, но осадков почти не будет – до 0,3 мм. Такие условия создают благоприятную возможность для прогулок и возобновления городского ландшафта после предварительных осадков.

В начале следующей недели, 12 и 13 января, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры: днем ​​+1…+4 °C, ночью до -7 °C. Ветер северного и северо-западного направления будет усиливаться до 14 м/с. Осадки практически отсутствуют, но из-за мороза и порывов ветра возможно образование гололедицы на тротуарах и дорогах.

Эксперты советуют жителям Днепра одеваться многослойно и не пренебрегать теплой обувью. Водителям следует внимательно следить за состоянием дорожного покрытия, а пешеходам – быть осторожными при движении по скользким участкам.

Таким образом прогноз погоды на неделю в Днепре демонстрирует существенные колебания дневных и ночных температур, сочетание теплых дней с холодными ночами и локальные осадки. Ожидается, что метеоусловия повлияют на повседневную жизнь, транспорт и безопасность жителей, поэтому важно придерживаться рекомендаций синоптиков.

