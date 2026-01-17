Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямоване не лише на тимчасовий прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стало доступним у межах державної програми тимчасового розміщення переселенців, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на людей, які після лікування або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки у щоденному житті та адаптації до нових умов.

Проживання можливе строком до одного року у спеціально підготовлених кімнатах або квартирах. Фінансування надходить із бюджету, тому учасники не несуть витрат за користування приміщеннями. Оселі обладнані необхідними зручностями для приготування їжі та ведення побуту.

Окремий напрямок програми — соціальний і психологічний супровід. Спеціалісти допомагають налагодити самостійний побут, подолати стрес та поступово відновити звичний ритм життя. Підтримка надається незалежно від того, кому належить нерухомість.

До участі можуть долучатися фізичні й юридичні особи, які готові надати приміщення та внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг. Житлові об’єкти мають відповідати вимогам безпеки та придатності для проживання, визначеним урядом.

За словами представників соціальної сфери, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямоване не лише на тимчасовий прихисток, а й на відновлення відчуття стабільності та впевненості у майбутньому.

Програма залишається чинною протягом року та продовжує охоплювати переселенців, які потребують комплексної підтримки.

Крім того, в Дніпропетровській області люди також можуть отримати гуманітарну допомогу. За інформацією фонду «Карітас Донецьк», першочергово ресурси отримують родини з низькими доходами, переселенці та пенсіонери, які не мають змоги самостійно забезпечити оселі теплом.

