Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области направлено не только на временное убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступным в рамках государственной программы временного размещения переселенцев, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на людей, которые после лечения или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной поддержке в повседневной жизни и адаптации к новым условиям.

Проживание возможно на срок до одного года в специально подготовленных комнатах или квартирах. Финансирование поступает из бюджета, поэтому участники не несут расходы на пользование помещениями. Жилища оборудованы необходимыми удобствами для приготовления пищи и ведения быта.

Отдельное направление программы – социальное и психологическое сопровождение. Специалисты помогают наладить самостоятельный быт, преодолеть стресс и постепенно восстановить привычный ритм жизни. Поддержка оказывается вне зависимости от того, кому принадлежит недвижимость.

К участию могут приобщаться физические и юридические лица, готовые предоставить помещение и внесенные в Реестр поставщиков социальных услуг. Жилые объекты должны соответствовать требованиям безопасности и проживания, определенным правительством.

По словам представителей социальной сферы, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области направлено не только на временное убежище, но и на восстановление ощущения стабильности и уверенности в будущем.

Программа остается в силе в течение года и продолжает охватывать переселенцев, нуждающихся в комплексной поддержке.

Кроме того, в Днепропетровской области люди могут получить гуманитарную помощь. По информации фонда «Каритас Донецк», в первую очередь ресурсы получают семьи с низкими доходами, переселенцы и пенсионеры, не имеющие возможности самостоятельно обеспечить жилье теплом.

