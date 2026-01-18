Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлено економічними факторами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області відбувається у два етапи, повідомляє Politeka.

Перший етап стартував у січні, другий заплановано після 1 квітня.

З початку року змінюються розцінки на доставку газу до домівок, тоді як вартість самого палива для населення залишається без змін.

У середньому по країні підвищення складе близько 76%, у Дніпропетровській філії ГРМУ ціни зростуть майже на 190%, до 3,66 грн за кубометр без ПДВ. У інших регіонах підвищення менше: у «Гадячгазі» тариф стартує з 3,16 грн і після весни збільшиться до 3,95 грн, у Закарпатті — 2,48, у Харкові — від 0,65 до 0,78 грн. При цьому ціна газу для споживачів залишиться на рівні 7,96 за кубометр щонайменше пів року після завершення воєнного стану.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлено економічними факторами та необхідністю підтримки стабільності мереж. Жителям радять враховувати додаткові витрати під час планування сімейного бюджету.

Комунальні підприємства мають оприлюднити детальні розрахунки та порядок сплати на офіційних ресурсах. Громадянам рекомендують регулярно перевіряти оновлення, щоб уникнути непорозумінь у платіжках і забезпечити своєчасну оплату.

Місцева влада наголошує, що вчасна сплата гарантує безперебійну роботу системи розподілу газу та підтримку якості послуг для всіх споживачів. Плануючи витрати, мешканцям варто заздалегідь підготувати кошти, щоб уникнути штрафів та непередбачених проблем.

Крім того, в дніпропетровській області жителям повідомляли про можливість отримання гуманітарної допомоги.

