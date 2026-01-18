Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области происходит в два этапа, сообщает Politeka.

Первый этап стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля.

С начала года меняются расценки на доставку газа в дома, тогда как стоимость самого топлива для населения остается без изменений.

В среднем по стране повышение составит около 76%, в Днепропетровском филиале ГРМУ цены вырастут почти на 190% до 3,66 грн за кубометр без НДС. В других регионах повышение меньше: в Гадячгаге тариф стартует с 3,16 грн и после весны увеличится до 3,95 грн, в Закарпатье — 2,48, в Харькове — от 0,65 до 0,78 грн. При этом цена газа для потребителей останется на уровне 7,96 за кубометр не менее полугода после завершения военного положения.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами. и необходимостью поддержания стабильности сетей. Жителям советуют учитывать дополнительные расходы при планировании семейного бюджета.

Коммунальные предприятия должны обнародовать подробные расчеты и порядок оплаты на официальных ресурсах. Гражданам рекомендуют регулярно проверять обновления во избежание недоразумений в платежках и обеспечить своевременную оплату.

Местные власти подчеркивают, что своевременная оплата гарантирует бесперебойную работу системы распределения газа и поддержку качества услуг для всех потребителей. Планируя расходы, жителям следует заранее подготовить средства, чтобы избежать штрафов и непредвиденных проблем.

Кроме того, в днепропетровской области жителям сообщалось о возможности получения гуманитарной помощи.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.