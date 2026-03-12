Пасажирів просять враховувати подорожчання проїзду в Дніпропетровській області при плануванні поїздок, щоб уникнути непорозумінь та затримок.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області почало діяти на міжміських маршрутах між Кам’янським та Дніпром, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів оголосили перевізники, які обслуговують напрямки. Маршрут до АС «Новий центр», що належить компанії «Автопромінь», зріс із 60 до 80 гривень. Причиною стали дорожчання пального, запчастин, технічне обслуговування і дефіцит персоналу.

Раніше, з 12 лютого, аналогічне підвищення встановили на маршруті №100, що сполучає залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Квиток тепер коштує 70 гривень.

Таким чином, нові тарифи охоплюють кілька ключових рейсів, і перевізники зазначають, що це дозволить підтримувати регулярність відправлень та стабільність роботи транспорту.

Графік виїздів із Кам’янського у будні: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні автобуси вирушають о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 і 16:00.

Зі сторони Дніпра від АС «Новий центр» робочі рейси виконуються о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00, а у вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 і 19:00.

Пасажирам радять враховувати нові розцінки під час планування поїздок і перевіряти графік заздалегідь, щоб уникнути незручностей. Місцеві жителі можуть уточнювати деталі безпосередньо у перевізників, оскільки економічна ситуація може вплинути на подальше коригування тарифів.

