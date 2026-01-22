У 2026 році щомісячна компенсаційна доплата для частини пенсіонерів в Дніпропетровській області була збільшена.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області можна отпримати у різному розмірі, проте такі додаткові виплати доступні не всім українцям, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Пенсіонери, які мають страховий стаж понад установлену законом норму, можуть розраховувати на додаткову надбавку до пенсії в Дніпропетровській області. Однак, попри формальну наявність такого механізму підтримки, розмір доплати залишається доволі скромним і не забезпечує суттєвого зростання пенсійних виплат.

Згідно з чинними правилами, за кожен повний рік страхового стажу, відпрацьований понад норму, пенсія збільшується лише на 25 гривень 95 копійок. Тобто навіть значний додатковий трудовий внесок майже не відчувається фінансово. Для прикладу, за 10 років понаднормового стажу розмір надбавки складе близько 260 гривень на місяць.

Крім того, у 2026 році збережеться практика вікових доплат. Вони, передбачені для українців віком з 70 років, залишаються без змін:

від 70 до 75 р. – 300 грн;

від 75 до 80 р. – 456 грн;

віком від 80 р. – 570 грн.

Для пенсіонерів, які зазнали впливу аварії на Чорнобильській АЕС і продовжують постійно проживати на територіях із радіоактивним забрудненням, держава зберігає окремі соціальні гарантії.

У 2026 році щомісячна компенсаційна доплата для цієї категорії громадян збільшена до 2 595 гривень. Виплата нараховується понад основний розмір пенсії та покликана частково компенсувати ризики й обмеження, пов’язані з проживанням у небезпечних зонах.

Передбачена спеціальна надбавка для пенсіонерів, які не працюють — тобто припинили трудову діяльність або не зареєстровані як фізичні особи-підприємці — і водночас мають на утриманні дітей віком до 18 років. Розмір такої допомоги становить 150 гривень на кожну дитину.

Важливо: оформити надбавку може лише один із батьків-пенсіонерів у сім’ї, а виплати здійснюються до досягнення дитиною повноліття.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.