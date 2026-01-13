Отримати безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можуть окремі категорії переселенців.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються українським переселенцям, що відповідають важдивим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі Департаменту соціальної політики.

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, у Дніпрі надають набори продуктів харчування для ВПО, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП, шелтерах).

Отримати набори продуктів харчування можуть такі категорії переселенці:

особи похилого віку;

особи з інвалідністю;

матері з дітьми;

законні представники, що супроводжують малолітню дитину,

недієздатну особу або особу, дієздатність якої обмежена;

діти віком від 3-х до 18 років.

Також набори продуктів харчування можуть отримувати ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Особи, які перемістилися до Дніпра та вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою ВПО, проживають в МТКП, але не належать до вищезазначених категорій, можуть одноразово отримати такий набір.

Обов’язкова умовою для всіх категорій переселенців, що мають право на отримання набору, – бути зареєстрованими в місті Дніпрі після 24.02.2022 за адресою місця тимчасового компактного проживання.

Кожен безкоштовний продуктовий набір сформований з урахуванням базових потреб та містить основні продукти тривалого зберігання. До його складу входять м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом, а також чай, кава і цукор. Окрім цього, набір включає макарони швидкого приготування, галети, мед та джем.

Для отримання продуктового набору внутрішньо переміщеним особам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного перебування та реєстрації як ВПО. Під час звернення заявник має надати визначений перелік документів.

Зокрема, необхідно пред’явити паспорт громадянина України або посвідчення на тимчасове чи постійне проживання, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує реєстрацію після 24 лютого 2022 року у місті Дніпро за адресою МТКП. За потреби також подаються свідоцтво про народження дитини та довідка про встановлення інвалідності.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються один раз на місяць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.