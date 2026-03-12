Оприлюднено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 13 березня, що дозволяє заздалегідь спланувати справи та уникнути неприємних несподіванок.

У Дніпропетровській області на 13 березня заплановані графіки відключення світла, які торкнуться окремих населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надали кілька місцевих громад із посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Під час запланованих робіт фахівці виконуватимуть обслуговування та ремонт електрообладнання, а також профілактичні заходи для підвищення надійності та стабільності електропостачання. Для зручності мешканців оприлюднено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 13 березня, що дозволяє заздалегідь спланувати справи та уникнути неприємних несподіванок.

Через профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада світло зникне з 9 до 15 години в селі Попасне. Знеструмленими залишатимуться наступні вулиці:

вул. Лісна, 10; 2; 8; 9.

вул. Шевченка, 111; 116; 118; 119; 121; 123; 126; 127; 138; 140.

У місті Жовті Води з 8 до 15:45 години вимикатимуть електрику через планові роботи. Вони будуть тривати за адресами:

бульвар Свободи: 1, 2-8 (парні);

Базарна: 1, 3-6, 8-11, 13-18, 20-23, 23А, 24, 25, 27-30, 32-40 (парні);

Кодацька 3;

Українська: 1, 6, 8;

Шахтарської Слави: 1, 2, 5.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням профілактичних робіт з 08:00 до 18:00 години 13.03.2026 року буде відключення електроенергії у таких населених пунктах: село Водяне та село Степове.

З 08:00 до 17:00 години в селі Апостолове електрики не буде за адресами:

вул. Ветеранів: 2Д, 2Е;

вул. Центральна: 78.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.