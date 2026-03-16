В Кривом Роге запустили программу гуманитарной помощи для ВПЛ, организованную волонтерским центром «Свободные вместе», которая оказывает базовые продукты и социальную поддержку переселенцам и местным жителям, сообщает Politeka.

Инициатива рассчитана на людей, которые из-за войны потеряли стабильный доход и оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Приоритет предоставляют семьям с наиболее насущными потребностями, включая тех, кто раньше не обращался за помощью или подавал заявки до августа 2025 года. Это позволяет охватить более широкий круг получателей и избежать повторного оформления заявлений.

Выдача производится ежедневно, но ограничена до 150 семей в день. Такой подход помогает упорядочить процесс, снизить очереди и обеспечить безопасность. Свертки передают лично после предварительной регистрации, что гарантирует прозрачность и равный доступ для всех желающих.

Наборы содержат продукты длительного хранения, рассчитанные на определенный период, регулярно пополняются. Волонтеры призывают соблюдать график получения, чтобы обеспечить наличие запасов для других семей.

Проект осуществляется при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. На сегодняшний день передано более двухсот комплектов примерно такому же количеству семей, а работу планируют продолжать в последующие месяцы.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать быт переселенцев, снизить социальное напряжение и оказать ощутимую поддержку в непростых условиях.

Кроме того, жители Днепропетровской области могут получить дополнительные выплаты, предоставляемые в качестве компенсации за проживание на опасных территориях, дополняя базовую помощь от государства и волонтеров.

