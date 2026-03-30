Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області залишається частиною державної системи підтримки громадян.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області передбачає кілька видів підтримки для переселенців, серед яких щомісячні виплати на проживання та можливість отримати субсидію на оренду житла, повідомляє Politeka.

В Україні продовжує діяти комплексна система підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вона включає пряму грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області, а також механізми, що допомагають вирішити житлові питання.

Окрім щомісячної фінансової підтримки, переселенці можуть скористатися програмою часткової компенсації витрат на оренду квартир. Також передбачені пільги для організацій, які допомагають розміщувати внутрішньо переміщених осіб.

У Національній соціальній сервісній службі пояснюють, що людина, яка вперше отримала статус внутрішньо переміщеної особи, може розраховувати на підтримку протягом перших шести місяців.

Розмір виплат залежить від категорії отримувача. Для дорослої людини передбачено 2 тис. грн щомісяця. Дитина або людина з інвалідністю можуть отримувати по 3 тис. грн на місяць.

Щоб оформити такі виплати, необхідно отримати довідку ВПО та подати заяву. Це можна зробити через мобільний застосунок Дія, у Центрі надання адміністративних послуг або у Сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Окрім основної підтримки, грошова допомога в Дніпропетровській області може включати додаткові виплати для переселенців, які працевлаштувалися.

Водночас переселенці можуть розраховувати на інший вид підтримки. В Україні діє механізм часткової компенсації вартості оренди житла.

Його можуть отримати внутрішньо переміщені особи та прийомні сім’ї, чиє житло було зруйноване або залишилося на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

