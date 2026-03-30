Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает несколько видов поддержки для переселенцев, среди которых ежемесячные выплаты на проживание и возможность получить субсидию на аренду жилья, сообщает Politeka.

В Украине действует комплексная система поддержки внутренне перемещенных лиц. Она включает в себя прямую денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области, а также механизмы, помогающие решить жилищные вопросы.

Помимо ежемесячной финансовой поддержки переселенцы могут воспользоваться программой частичной компенсации расходов на аренду квартир. Также предусмотрены льготы для организаций, помогающих размещать внутри перемещенных лиц.

гривна

В Национальной социальной сервисной службе объясняют, что человек, впервые получивший статус внутренне перемещенного лица, может рассчитывать на поддержку в течение первых шести месяцев.

Размер выплат зависит от категории получателя. Для взрослого человека предусмотрено 2 тыс. грн в месяц. Ребенок или человек с инвалидностью может получать по 3 тыс. грн в месяц.

Чтобы оформить такие выплаты, необходимо получить справку ВПЛ и подать заявление. Это можно сделать через мобильное приложение Дія, в Центре предоставления административных услуг или в Сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Кроме основной поддержки, денежная помощь в Днепропетровской области может включать дополнительные выплаты для трудоустроившихся переселенцев.

В то же время, переселенцы могут рассчитывать на другой вид поддержки. В Украине действует механизм частичной компенсации стоимости аренды жилья.

Его могут получить внутренне перемещенные лица и приемные семьи, жилье которых было разрушено или осталось на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги.

Также Politeka сообщала о подорожании продуктов: на что резко переписали цены.

Кроме того, Politeka рассказывала о завершении отопительного сезона 2026: когда жители останутся без тепла.