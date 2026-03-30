Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает несколько видов поддержки для переселенцев, среди которых ежемесячные выплаты на проживание и возможность получить субсидию на аренду жилья, сообщает Politeka.

В Украине действует комплексная система поддержки внутренне перемещенных лиц. Она включает в себя прямую денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области, а также механизмы, помогающие решить жилищные вопросы.

Помимо ежемесячной финансовой поддержки переселенцы могут воспользоваться программой частичной компенсации расходов на аренду квартир. Также предусмотрены льготы для организаций, помогающих размещать внутри перемещенных лиц.

В Национальной социальной сервисной службе объясняют, что человек, впервые получивший статус внутренне перемещенного лица, может рассчитывать на поддержку в течение первых шести месяцев.

Размер выплат зависит от категории получателя. Для взрослого человека предусмотрено 2 тыс. грн в месяц. Ребенок или человек с инвалидностью может получать по 3 тыс. грн в месяц.

Чтобы оформить такие выплаты, необходимо получить справку ВПЛ и подать заявление. Это можно сделать через мобильное приложение Дія, в Центре предоставления административных услуг или в Сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Кроме основной поддержки, денежная помощь в Днепропетровской области может включать дополнительные выплаты для трудоустроившихся переселенцев.

В то же время, переселенцы могут рассчитывать на другой вид поддержки. В Украине действует механизм частичной компенсации стоимости аренды жилья.

Его могут получить внутренне перемещенные лица и приемные семьи, жилье которых было разрушено или осталось на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

