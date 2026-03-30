Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області у березні 2026 року змушує місцевих мешканців витрачати більше грошей у супермаркетах.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області демонструє зміну вартості окремих позицій порівняно з лютневими показниками, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зафіксували за даними офіційного сайту Мінфіну, де оприлюднені середні ціни на популярні товари у торговельних мережах регіону.

У категорії бакалії зміни помітні на прикладі олії Щедрий Дар рафінованої обсягом 850 мл. Станом на березень середня ціна становить 91,50 грн.

У торговельних мережах вартість коливається. У Auchan продукт коштує 92,50 грн за 850 мл за даними від 10.03.2026. Порівняно з лютим середній показник був нижчим і дорівнював 85,02 грн.

У сегменті соусів та спецій зміни стосуються томатної пасти Чумак у фасуванні 350 гр. Середня вартість наразі становить 93,90 грн. У березні цей товар у Megamarket продають за 93,90 грн.

Для порівняння, у лютому середній цінник був нижчим і становив 87,75 грн за 350 гр. Таким чином, у цій категорії також зафіксовано подорожчання продуктів у Дніпропетровській області.

У групі овочів і грибів помітна зміна ціни на печериці. Станом на березень середня вартість становить 173,65 грн за 1 кг. У різних магазинах ціна відрізняється. В Auchan печериці коштують 152,90 грн за 1 кг.

У Novus їх продають за 159,00 грн, у Metro за 164,00 грн, а в Megamarket за 218,70 грн за 1 кг. Для порівняння, у лютому середня ціна становила 150,52 грн за 1 кг, що свідчить про підвищення вартості в березні.

Експерти пояснюють, що підняття цінників пов’язане з низкою чинників, які впливають на собівартість виробництва та логістику.

